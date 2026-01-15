Omar lo sceicco a processo | il Comune di Bologna parte civile

Il processo a Omar Mohamed, noto come ‘lo sceicco’, e ad altre cinque persone, è iniziato a Bologna. Il procedimento, davanti al giudice Fabio Cosentino, coinvolge l’imprenditore calabrese residente in città. Il Comune di Bologna si è costituito parte civile. La vicenda giudiziaria riguarda presunti illeciti legati alle attività degli imputati. La formazione delle accuse sarà oggetto di approfondimento nel corso del procedimento.

Bologna, 15 gennaio 2026 – È iniziato, davanti al collegio presieduto dal giudice Fabio Cosentino il processo a carico di sei persone, tra cui l'imprenditore di origine calabrese da tempo residente a Bologna, Omar Mohamed, detto 'lo sceicco'. Gli imputati sono accusati di una serie di reati, contestati a vario titolo, tra cui riciclaggio, reimpiego di proventi illeciti, usura, estorsioni, malversazione di erogazioni pubbliche, trasferimento fraudolento di valori, detenzione di stupefacenti, sfruttamento della prostituzione e tentato sequestro di persona. In alcuni casi con l'aggravante del metodo mafioso.

