Caporalato | il Comune di Cisterna vuole costituirsi parte civile nel processo ai Lovato
E’ fissata per il 6 novembre davanti al giudice monocratico del Tribunale di Latina la prima udienza del processo per caporalato a carico degli imprenditori Antonello e Renzo Lovato. E il Comune di Cisterna chiederà di costituirsi parte civile nel procedimento che vede tra le parti offese alcuni. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
