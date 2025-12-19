Omar Mohamed, noto come ‘Sceicco’, torna dietro le sbarre: l’imprenditore 40enne è stato nuovamente arrestato a Bologna, sospettato di aver riciclato denaro proveniente dal racket attraverso i suoi locali. Dopo l’arresto del 9 ottobre 2024 nell’ambito dell’operazione ‘Sceicco’, le accuse si estendono ora a nuovi reati legati alla criminalità organizzata e al metodo mafioso.

© Ilrestodelcarlino.it - Lo ‘Sceicco’ Omar Mohamed torna in carcere: accusato di riciclare i soldi del racket nei suoi locali a Bologna

Bologna, 19 dicembre 2025 - Torna in carcere Omar Mohamed, l’imprenditore 40enne arrestato il 9 ottobre 2024 a Bologna nel corso dell'operazione 'Sceicco’ dove è accusato di reati legati al riciclaggio dei proventi della criminalità organizzata in città, attraverso la gestione di locali, in alcuni casi aggravati dal 'metodo mafioso’. "Punto di contatto e referente in città per alcune famiglie criminali”. La nuova misura è stata eseguita dalla Guardia di Finanza: di origine calabrese e residente a Bologna, Omar è ritenuto dagli investigatori contiguo ad ambienti camorristici e 'ndranghetisti. Emergeva, spiega la Finanza, come punto di contatto e referente in città per alcune famiglie criminali, per riciclare e reimpiegare in attività economiche lecite gli ingenti proventi della malavita organizzata, potendo contare su una fitta rete di connivenze nel mondo imprenditoriale emiliano-romagnolo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

