Olimpia Milano-Stella Rossa oggi Eurolega basket 2026 | orario tv programma streaming

Oggi si disputa la ventunesima giornata dell’Eurolega 2025-2026, con l’incontro tra Olimpia Milano e Stella Rossa Belgrado. Di seguito trovi le informazioni su orario, diretta tv, programma e opzioni di streaming per seguire la partita.

Appuntamento oggi per la ventunesima giornata dell’Eurolega 2025-2026 e questa sera l’Olimpia Milano ospita la Stella Rossa Belgrado. All’ Allianz Cloud di Milano va in scena una sfida di grande importanza nella corsa alla post-season europea, con due squadre appaiate in classifica e pienamente coinvolte nella lotta per un posto nei play-in. L’Olimpia Milano arriva a questo confronto in un buon momento di forma, reduce da due convincenti vittorie nella scorsa settimana contro Panathinaikos ed Efes Istanbul. La squadra biancorossa ha mostrato segnali incoraggianti su entrambi i lati del campo, trascinata da un Armoni Brooks in grande condizione. 🔗 Leggi su Oasport.it

