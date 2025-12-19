Dove vedere in tv oggi Stella Rossa-Virtus Bologna Eurolega basket 2026 | orario programma streaming

Stasera alle 20.45, non perdere il grande appuntamento di Eurolega: Stella Rossa e Virtus Bologna si sfidano nella 17ª giornata. Un incontro imperdibile per gli appassionati di basket europeo, con tanta emozione e spettacolo garantiti. Scopri orario, programma e tutte le modalità di streaming per seguire in diretta questa sfida importante.

Oggi venerdì 19 dicembre (ore 20.45) si gioca Stella Rossa-Virtus Bologna, incontro valido per la 17ma giornata dell' Eurolega di basket. Ci avviciniamo alla conclusione del girone d'andata della massima competizione continentale, gli emiliani faranno visita alla compagine serba in uno scontro diretto di fondamentale importante per accedere alla post-season: i padroni di casa occupano l'ottava posizione con nove vittorie all'attivo, mentre gli ospiti sono dodicesimi con otto sigilli all'attivo. Le ribattezzate V Nere sono reduci dal netto successo in trasferta nella tana del Partizan Belgrado, dopo aver perso contro l'Hapoel Tel Aviv e aver regolato Dubai di misura.

