Odifreddi | Khamenei è l’analogo del Papa E Parenzo esplode

Da webmagazine24.it 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Piergiorgio Odifreddi ha paragonato Khamenei al Papa, generando una reazione vivace da parte di David Parenzo durante la trasmissione su La7. La discussione ha coinvolto i due protagonisti, evidenziando divergenze di opinioni su figure di rilievo religioso e politico, e ha acceso un dibattito acceso e prolungato tra il matematico e il giornalista.

(Adnkronos) – "Khamenei è l'analogo del Papa.". Il paragone di Piergiorgio Odifreddi, a L'Aria che tira, provoca la reazione 'vulcanica' di David Parenzo, conduttore del programma in onda su La7 e innesca un botta e risposta prolungato tra il matematico e il giornalista. In studio si discute della crisi in Iran e Odifreddi, collegato con . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.itImmagine generica

Leggi anche: L'aria che tira, la 'bestemmia' di Odifreddi: "Khamenei come il Papa". Furia-Parenzo

Leggi anche: Brutta aria a “L’Aria che tira”. Odifreddi ne spara un’altra: l’ayatollah Khamenei come il Papa. E Parenzo quasi sviene (video)

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.