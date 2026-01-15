Odifreddi | Khamenei è l’analogo del Papa E Parenzo esplode

Piergiorgio Odifreddi ha paragonato Khamenei al Papa, generando una reazione vivace da parte di David Parenzo durante la trasmissione su La7. La discussione ha coinvolto i due protagonisti, evidenziando divergenze di opinioni su figure di rilievo religioso e politico, e ha acceso un dibattito acceso e prolungato tra il matematico e il giornalista.

