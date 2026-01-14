L' aria che tira la ' bestemmia' di Odifreddi | Khamenei come il Papa Furia-Parenzo

Durante una puntata di L'aria che tira su La7, Piergiorgio Odifreddi ha suscitato discussioni con un commento su Khamenei, paragonandolo al Papa e mettendolo sullo stesso livello di Trump. La sua riflessione ha generato reazioni e polemiche, evidenziando l’approccio critico e spesso provocatorio dell’intellettuale rispetto alle questioni geopolitiche. Un confronto che invita a riflettere sulle percezioni e sui rapporti di potere tra leader mondiali e figure religiose.

"Sembra che lei metta sullo stesso piano Khamenei con Trump. Sembra eh?". Peggio. Piergiorgio Odifreddi, ospite di David Parenzo a L'aria che tira su La7, si è lanciato in una delle sue riflessioni geopolitiche (o presunte tali). Ma questa volta alza l'asticella oltre il consentito, come più volte gli è capitato di fare in passato. Il matematico ha infatti paragonato Khamenei al Papa. Il motivo? Sono due capi di Stati teocratici e anche in Vaticano c'era la pena di morte. "Metterei invece, anche se questo può non piacere, tra gli esempi di anacronismo teocratico diciamo così - ha spiegato Odifreddi -.

Odifreddi choc: "Il 7 ottobre atto di resistenza". Lo scontro con Parenzo - Lo ha detto il matematico Piergiorgio Odifreddi intervenendo a L’aria che tira, il programma condotto su La7 da David Parenzo mercoledì 8 ... iltempo.it

La7, Parenzo attacca Odifreddi: “Hamas come Mandela? È una fesseria!” - Momenti di tensione a L’Aria che tira su La7, dove il conduttore David Parenzo ha perso la calma dopo un controverso paragone fatto da Piergiorgio Odifreddi tra Hamas e Nelson Mandela. affaritaliani.it

