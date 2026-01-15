Occupazione e sgombero flash in via Maddalene Atc recupera l' alloggio | Difenderemo il diritto alla casa
In via Maddalene, a Torino, Atc ha effettuato un rapido sgombero di un alloggio illegalmente occupato, nel quartiere Barriera di Milano. Maurizio Pedrini, presidente di Atc Piemonte Centrale, ha sottolineato l'impegno nel tutelare il diritto alla casa e nel contrastare le occupazioni abusive. L’intervento si inserisce in un’azione di tutela delle proprietà e dei diritti dei legittimi assegnatari.
“Non permetteremo che le case vengano sottratte a chi ne ha legittimamente diritto”, con queste parole Maurizio Pedrini, presidente Atc del Piemonte Centrale, ha commentato il recupero di un alloggio in via Maddalene 6, nel quartiere Barriera di Milano, illegalmente occupato da giorni da tre. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Occupazione e sgombero flash in via Maddalene, Atc recupera l'alloggio: Difenderemo il diritto alla casa; Occupazione flash al Regio Parco, l'alloggio popolare sgomberato dopo pochi giorni.
Occupazione e sgombero flash in via Maddalene, Atc recupera l'alloggio: "Difenderemo il diritto alla casa" - L'appartamento, lasciato dal precedente assegnatario l'8 gennaio, in pochi giorni era già stato illegalmente occupato ... torinotoday.it
