Occupazione e sgombero flash in via Maddalene Atc recupera l' alloggio | Difenderemo il diritto alla casa

In via Maddalene, a Torino, Atc ha effettuato un rapido sgombero di un alloggio illegalmente occupato, nel quartiere Barriera di Milano. Maurizio Pedrini, presidente di Atc Piemonte Centrale, ha sottolineato l'impegno nel tutelare il diritto alla casa e nel contrastare le occupazioni abusive. L’intervento si inserisce in un’azione di tutela delle proprietà e dei diritti dei legittimi assegnatari.

