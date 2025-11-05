Molotov contro una casa popolare a Latina notte di fuoco dopo lo sgombero di un alloggio usato come base di spaccio

Fanpage.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Varie bombe molotov sono state lanciate nella notte contro una palazzina Ater in viale Guido Rossa a Latina. Nessun ferito, ma il rogo riaccende la tensione nel quartiere già colpito da attentati a settembre scorso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Investito e picchiato, poi molotov contro la porta di casa. Le violenze per un debito di droga - Il debitore, infatti, sempre ad agosto fu investito ad Acilia dal 35enne che si trovava in sella a una bici. Da romatoday.it

Molotov contro un’abitazione tra Latina e Sermoneta: ipotesi ex coniuge - Dagli accertamenti è emerso che l’abitazione è già stata in passato al centro di tensioni familiari e oggetto di provvedimenti giudiziari ... Scrive latinacorriere.it

"Le botte e le molotov a casa. Negli anni '90 io nel mirino" - Ha passato buona parte dei suoi 73 anni a combattere contro il Centro sociale Leoncavallo che considera in un certo senso la sua nemesi. Si legge su ilgiornale.it

Cerca Video su questo argomento: Molotov Contro Casa Popolare