Nuovo ponte a Borgo Santa Maria Latina accelera

Il Comune di Latina ha avviato le attività per la realizzazione del nuovo ponte sul canale delle Acque Alte a Borgo Santa Maria. Questa mattina si è tenuta la prima riunione operativa presso il dipartimento Mobilità e Trasporti, segnando l'inizio delle procedure per un intervento che mira a migliorare la viabilità e la gestione del traffico nella zona.

Latina, 15 gennaio 2026 – Prima riunione operativa, questa mattina presso il dipartimento Mobilità e trasporti del Comune di Latina, in vista della realizzazione del nuovo ponte sul canale delle Acque Alte, in località Borgo Santa Maria. Presenti al tavolo anche il sindaco Matilde Celentano, l’assessore ai Trasporti e Viabilità Gianluca Di Cocco e il presidente della commissione urbanistica Roberto Belvisi, oltre ai tecnici del dipartimento ospitante, del dipartimento Manutenzioni, di Astral, dei rappresentanti del Comando della Polizia locale e del gestore del servizio di trasporto pubblico locale e del Cotral. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

