Alvaro Arbeloa afferma di non rimpiangere le proprie scelte, ma fonti indicano che il Real Madrid sta valutando un cambio di allenatore dopo il recente successo in coppa. La società sembra già orientata a nuove strategie, riflettendo una possibile riorganizzazione tecnica. Questa situazione evidenzia come, nel calcio professionistico, i risultati possano influenzare rapidamente i piani futuri delle squadre di alto livello.

2026-01-15 11:35:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Alvaro Arbeloa insiste che non farebbe nulla di diverso, ma i rapporti suggeriscono che il consiglio del Real Madrid sta già pianificando di cambiare direzione. La decisione di Arbeloa di far riposare diversi giocatori chiave – tra cui Jude Bellingham e Thibaut Courtois – per la sua prima partita in carica si è ritorta contro in modo spettacolare ieri sera ad Albacete quando la squadra della Segunda Division si è assicurata una storica vittoria per 3-2 eliminando il Real Madrid dalla Copa del Rey. Per quanto riguarda le serate di apertura, è stato un disastro per l’Arbeloa, che aveva preso le redini dopo la partenza di Xabi Alonso lunedì. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

