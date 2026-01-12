Il Real Madrid annuncia la fine dell’esperienza di Xabi Alonso come allenatore, sostituito da Álvaro Arbeloa. Dopo soli sei mesi alla guida della squadra, Alonso lascia il club spagnolo, sostituito in un momento di transizione. Questa decisione segna un cambiamento importante nella gestione tecnica del club, che cerca stabilità e continuità dopo un breve periodo sotto la guida dell’ex centrocampista.

Arrivato al posto di Ancelotti, il tecnico spagnolo viene messo alla porta dopo appena sei mesi MADRID (SPAGNA) - Era stato corteggiato a lungo, al punto da anticiparne l'arrivo in tempo per il Mondiale per Club, ma l'era Xabi Alonso al Real Madrid si è chiusa con largo anticipo. Il giorno dopo la s. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Real Madrid-Xabi Alonso, è finita. Arbeloa il nuovo allenatore

Terremoto Real Madrid, cacciato Xabi Alonso! Florentino ha scelto il nuovo allenatore, ecco chi è - Fatale il ko in Supercoppa, il progetto post Ancelotti fallisce dopo pochi mesi. tuttosport.com