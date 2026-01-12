Calcio Real Madrid esonera Xabi Alonso Arbeloa nuovo allenatore

Il Real Madrid ha ufficialmente comunicato l'esonero di Xabi Alonso come allenatore della squadra. Al suo posto, la società ha annunciato l'ingaggio di Álvaro Arbeloa come nuovo allenatore. La decisione giunge in un momento di cambiamenti per il club, che prosegue nel suo percorso di rinnovamento tecnico. Questa variazione rappresenta un passo importante per il futuro della squadra e la sua pianificazione strategica.

Roma, 12 gen. (askanews) – Clamoroso da Madrid. Xabi Alonso non è più il tecnico dei blancos. Lo ha annunciato con un comunicato la società madridista. “Il Real Madrid CF annuncia che, di comune accordo tra il club e Xabi Alonso, è stato deciso di porre fine al suo mandato come allenatore della prima squadra – è scritto in una nota – Xabi Alonso avrà sempre l’affetto e l’ammirazione di tutti i tifosi del Madrid perché è una leggenda del Real Madrid e ha sempre rappresentato i valori del nostro club. Il Real Madrid sarà sempre la sua casa. Il nostro club ringrazia Xabi Alonso e tutto il suo team tecnico per il lavoro e la dedizione dimostrati in questo periodo e augura loro la migliore fortuna in questa nuova fase della loro vita”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

