Non era mai successo prima che un astronauta dovesse rientrare in anticipo per questa ragione

Quattro astronauti dell’ISS sono stati costretti a rientrare anticipatamente a causa di un problema medico a bordo. Dopo aver lasciato la stazione spaziale, sono stati recuperati nell’Oceano Pacifico. Si tratta di un intervento senza precedenti, che evidenzia l’importanza della gestione delle emergenze durante le missioni spaziali. La situazione è attualmente sotto controllo, e si attendono aggiornamenti sulle condizioni dei membri dell’equipaggio.

( a skanews) – Quattro membri dell'equipaggio della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) sono ammarati nell' Oceano Pacifico giovedì mattina, dopo che un problema medico ha costretto la loro missione ad essere interrotta. Gli astronauti americani Mike Fincke e Zena Cardman, il cosmonauta russo Oleg Platonov e il giapponese Kimiya Yui sono atterrati al largo di San Diego, segnando la prima evacuazione medica in assoluto dalla ISS.

Il rientro sulla Terra dell’astronauta della Crew-11 che si è ammalato nello spazio - È ammarata con successo alle 9:40 italiane la navicella con a bordo l’ astronauta che si è ammalato in orbita, a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. mam-e.it

Quattro astronauti della Stazione Spaziale Internazionale sono rientrati sulla Terra. Tre sani e uno malato | VIDEO - Il primo rientro anticipato per motivi medici della storia della ISS è stato completato con successo. dire.it

