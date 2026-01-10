Nasa la Crew-11 tornerà prima sulla Terra per un problema medico di un astronauta | non era mai successo

La Crew-11 della Nasa tornerà sulla Terra prima del previsto a causa di un problema medico di uno degli astronauti. È un evento senza precedenti in oltre 25 anni di attività della Stazione Spaziale Internazionale, segnando un importante momento di attenzione alla sicurezza e alla gestione delle emergenze nello spazio. La decisione è stata presa per garantire il benessere dell'equipaggio e la continuità delle missioni.

Roma, 10 gennaio 2026 – Non era mai successo in 25 anni di attività della Stazione Spaziale Internazionale. La Nasa, insieme a SpaceX, sta lavorando per consentire il rientro anticipato della missione Crew-11, arrivata sulla Iss il primo agosto, a causa di un problema medico di uno degli astronauti. La notizia dell’inconveniente è stata data il 7 gennaio, annunciando contestualmente il rinvio della passeggiata spaziale che era prevista per il giorno successivo. Avrebbero dovuto affrontarla i due cosmonauti della Nasa Zena Cardman e Mike Fincke, che si trovano nello spazio con Kimiya Yui dell’agenzia spaziale nipponica Jaxa e Oleg Platonov della russa Roscosmos. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Nasa, la Crew-11 tornerà prima sulla Terra per un problema medico di un astronauta: non era mai successo Leggi anche: Nasa, rientro anticipato per Crew-11: problema medico sulla ISS, astronauti riportati a Terra Leggi anche: Emergenza sulla Stazione spaziale, la Nasa valuta il rientro anticipato di Crew-11 Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Iss, emergenza sanitaria per Crew-11: ripartenza anticipata non prima del 14 gennaio - Leggi su Sky TG24 l'articolo Iss, emergenza sanitaria per Crew- tg24.sky.it

Astronauta della Crew-11 sta male: rientro fissato per il 14 gennaio - La Nasa ha comunicato che, in collaborazione con SpaceX, sta lavorando per consentire ai membri della missione SpaceX Crew- altarimini.it

Nasa, rientro anticipato per Crew-11: problema medico sulla ISS, astronauti riportati a Terra - Piccola emergenza sulla Stazione Spaziale Internazionale, la missione di Crew 11 tornerà sulla Terra in anticipo sui tempi previsti. panorama.it

La NASA ha dichiarato che insieme a SpaceX stanno lavorando per consentire ai membri della missione SpaceX Crew-11 di lasciare la Stazione Spaziale Internazionale ma non prima delle 17:00 ET (le 22:00 GMT) di mercoledì 14 gennaio, in base alle co x.com

NASA e SpaceX fissano la data prevista per il ritorno sulla Terra anticipato dell'equipaggio 11 La NASA e SpaceX hanno programmato di sganciare la missione SpaceX Crew-11 dalla Stazione Spaziale Internazionale non prima delle 23:00 (ora italiana) di me - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.