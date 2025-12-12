Arrestata! Non era mai successo prima | scandalo totale

Narges Mohammadi, attivista iraniana e premio Nobel per la Pace, è stata nuovamente arrestata dalle autorità iraniane, suscitando uno scandalo senza precedenti. L'arresto, avvenuto insieme ad altri difensori dei diritti civili, evidenzia le tensioni crescenti nel paese e la repressione delle voci dissidenti.

Narges Mohammadi, attivista iraniana e premio Nobel per la Pace, è stata nuovamente arrestata dalle autorità iraniane insieme ad altri difensori dei diritti civili. L’episodio è avvenuto nella città di Mashhad, nel nord-est dell’ Iran, durante una cerimonia pubblica di commemorazione. Secondo quanto riferito da diverse organizzazioni per i diritti umani, le forze di sicurezza sono intervenute durante l’evento, fermando Mohammadi e numerosi altri partecipanti. Leggi anche: Garlasco, fatti choc dall’avvocato De Rensis: ha voluto farlo sapere così La dissidente era fuori dal carcere di Evin di Teheran grazie a un permesso temporaneo per motivi di salute, pur risultando condannata a un totale di 13 anni e nove mesi di detenzione per reati collegati alla sicurezza nazionale. Tvzap.it

