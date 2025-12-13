Svolta imprevista sul taglio dei ciliegi a Como | il Tar ferma per ora le motoseghe in via XX Settembre

Il Tar di Como ha accolto la richiesta di misura cautelare, sospendendo temporaneamente il taglio dei ciliegi giapponesi in via XX Settembre. La decisione rappresenta una svolta inattesa nella controversia che vede coinvolti cittadini e amministrazione comunale, fermando temporaneamente i lavori di potatura e lasciando in sospeso la vicenda.

Arriva una svolta imprevista nella lunga battaglia sui ciliegi giapponesi di via XX Settembre. È stata infatti accolta dal Tar la richiesta di misura cautelare ante causam, con effetto di sospensione del taglio programmato dal Comune.In altre parole: prima ancora dell’avvio “pieno” del. Quicomo.it Como, clamorosa svolta: il Tar blocca il taglio dei ciliegi di via XX Settembre - ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO Clamorosa decisione decisamente al fotofinish: il Tar ha, provvisoriamente, bloccato il taglio dei ciliegi di via XX Settembre a Como in programma per lunedì. comozero.it

Settecento firme per i ciliegi e online già cinquemila adesioni, ma il Comune fa un’altra ordinanza per tagliarli - Como Il caso delle piante di via XX Settembre per cui si stanno battendo i cittadini ha una svolta: Palazzo Cernezzi ha fissato la data dell’abbattimento per il 15 dicembre, prima che il caso possa es ... laprovinciadicomo.it

