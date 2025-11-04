Como addio ai ciliegi davanti al Tempio Voltiano | l’amarezza dei cittadini

Quicomo.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Davanti al Tempio Voltiano di Como, uno dei punti più iconici del lungolago, non ci sono più i ciliegi. Gli alberi, che ogni primavera regalavano una spettacolare fioritura rosa, sono stati abbattuti nei giorni scorsi, lasciando solo rami accatastati e tanta delusione tra i cittadini. Ora la. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

como addio ciliegi davantiTempio, addio ai ciliegi e proteste: «Per gli agronomi erano malati» - La fioritura di colore rosa era apprezzata e fotografata Il sindaco: «Sono fungiferi e non vanno bene lì» ... Come scrive laprovinciadicomo.it

Cerca Video su questo argomento: Como Addio Ciliegi Davanti