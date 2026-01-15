Nessun accordo durante un vertice alla Casa Bianca sulla Groenlandia

Il 14 gennaio si è tenuto alla Casa Bianca un vertice tra i ministri degli esteri di Danimarca e Groenlandia, senza tuttavia raggiungere un accordo sulla questione groenlandese. L'incontro, caratterizzato da tensioni, ha evidenziato le divergenze di posizione tra le parti, lasciando aperti vari aspetti riguardanti il futuro della regione.

Cosa nasconde davvero Trump sulla Groenlandia?

Il ministro degli Esteri danese, Lars Løkke Rasmussen, ha fatto capire che rimane moltissima distanza con la posizione degli Stati Uniti, e che non si è arrivati a nessun accordo concreto o risolutivo. Ma soprattutto Rasmussen ha ribadito la posizione del go facebook

