Groenlandia 50 minuti di vertice alla Casa Bianca La Svezia invia militari | Bannon | ' L' Artico entrerà in gioco come il Canada'

Da xml2.corriere.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Groenlandia ha partecipato, alla Casa Bianca, a un vertice di 50 minuti con esponenti statunitensi e danesi, tra cui il vicepresidente Jd Vance e il segretario di Stato Marco Rubio. Durante l'incontro si è discusso di tematiche strategiche legate all’Artico, con la Svezia che ha annunciato l'invio di militari. Bannon ha sottolineato l’importanza crescente della regione, come anche il Canada.

E' durato 50 minuti l'incontro alla Casa BIanca tra il vicepresidente Usa Jd Vance, il segretario di Stato Marco Rubio e i ministri degli Esteri di Danimarca  Lars Loekke Rasmussene e della Groenlandia Vivian Motzfeldt. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

