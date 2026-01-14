Groenlandia 50 minuti di vertice alla Casa Bianca La Svezia invia militari | Bannon | ' L' Artico entrerà in gioco come il Canada'

La Groenlandia ha partecipato, alla Casa Bianca, a un vertice di 50 minuti con esponenti statunitensi e danesi, tra cui il vicepresidente Jd Vance e il segretario di Stato Marco Rubio. Durante l'incontro si è discusso di tematiche strategiche legate all’Artico, con la Svezia che ha annunciato l'invio di militari. Bannon ha sottolineato l’importanza crescente della regione, come anche il Canada.

E' durato 50 minuti l'incontro alla Casa BIanca tra il vicepresidente Usa Jd Vance, il segretario di Stato Marco Rubio e i ministri degli Esteri di Danimarca Lars Loekke Rasmussene e della Groenlandia Vivian Motzfeldt. "L'Ue ha bisogno che noi abbiamo la Groenlandia": lo ha detto il presidente americano Donald Trump, parlando per circa 40 minuti con i reporter a bordo dell'Air Force One. Donald Trump ha ribadito la sua volontà di acquisire la Groenlandia. Parlando con i giornalisti a margine del suo incontro con le compagnie petrolifere ha detto: "Se non prendiamo la Groenlandia noi, ci ritroveremo la Russia o Cina come vicini di casa, e ques

