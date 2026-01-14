Vertice ad alta tensione alla Casa Bianca sulla Groenlandia
Il 14 gennaio si terrà un vertice alla Casa Bianca tra i ministri degli esteri di Danimarca e Groenlandia, focalizzato sulla questione del territorio autonomo. La riunione si svolge in un contesto di crescente attenzione internazionale, con gli Stati Uniti interessati alla Groenlandia e alle sue risorse. L'incontro rappresenta un momento di confronto sulle relazioni bilaterali e sulle implicazioni geopolitiche legate alla regione.
Il 14 gennaio i ministri degli esteri di Danimarca e Groenlandia parteciperanno a un vertice ad alta tensione alla Casa Bianca sul territorio autonomo danese, di cui il presidente statunitense Donald Trump vorrebbe impadronirsi. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it
