Neres vince il premio come POTM del mese di Dicembre

David Neres, esterno del Napoli, è stato scelto dai tifosi come miglior giocatore del mese di dicembre. Il riconoscimento, assegnato tramite votazione, evidenzia l’apprezzamento per le sue prestazioni e il contributo alla squadra. Questa premiazione riflette l’ottimo rendimento di Neres nel corso della stagione e il suo ruolo importante nel progetto azzurro. Per approfondimenti, leggi l'articolo completo su ForzAzzurri.

Pronostici #Inter - #Napoli #Zazzaroni : "Vince 2-1 il Napoli, gol di #McTominay e #Thuram. L'altro lo fa #Politano". Sabatini : " finisce 0-1, gol di #Neres" Cruciani : "Vince l'Inter 1-0, segna #Lautaro" facebook

Il #Napoli vince ma è in ansia per #Neres: il brasiliano uscito anzitempo per un problema alla #caviglia x.com

