Neres vince il premio come POTM del mese di Dicembre
David Neres, esterno del Napoli, è stato scelto dai tifosi come miglior giocatore del mese di dicembre. Il riconoscimento, assegnato tramite votazione, evidenzia l’apprezzamento per le sue prestazioni e il contributo alla squadra. Questa premiazione riflette l’ottimo rendimento di Neres nel corso della stagione e il suo ruolo importante nel progetto azzurro. Per approfondimenti, leggi l'articolo completo su ForzAzzurri.
Arriva il riconoscimento per l’esterno brasiliano da parte dei tifosi azzurri. David Neres, esterno azzurro, viene eletto dai tifosi del Napoli come miglior giocatore del . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
Leggi anche: Lautaro Martinez vince il premio MVP della Serie A del mese di dicembre. De Siervo: «Uno dei trascinatori dell’Inter per la riconquista della vetta»
Leggi anche: Milan, Maignan vince il premio come calciatore del mese ‘AIC’ di novembre: ripercorriamo le sue prodezze
Neres vince il premio come POTM del mese di Dicembre - Arriva il riconoscimento per l'esterno brasiliano da parte dei tifosi azzurri. forzazzurri.net
Pronostici #Inter - #Napoli #Zazzaroni : "Vince 2-1 il Napoli, gol di #McTominay e #Thuram. L'altro lo fa #Politano". Sabatini : " finisce 0-1, gol di #Neres" Cruciani : "Vince l'Inter 1-0, segna #Lautaro" facebook
Il #Napoli vince ma è in ansia per #Neres: il brasiliano uscito anzitempo per un problema alla #caviglia x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.