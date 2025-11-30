Esce dalla caserma dopo un controllo di polizia a Ferrara e muore | indagati due carabinieri domani autopsia

Fanpage.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 27enne nigeriano Juda Eniezebata è deceduto mercoledì scorso a Ferrara: l'autopsia domani dovrebbe chiarire le cause del decesso, ma intanto due carabinieri sono indagati. 🔗 Leggi su Fanpage.it

