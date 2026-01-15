Neonato morto in sala parto otto sanitari indagati dalla Procura di Pordenone | domani attesa l'autopsia

La Procura di Pordenone ha avviato un’indagine riguardante la morte di un neonato durante il parto a Portogruaro. Otto sanitari, tra ginecologi e ostetriche, sono stati iscritti nel registro degli indagati. Domani è prevista l’autopsia per chiarire le cause di questa tragica perdita, nell’ambito di un procedimento volto a fare luce su eventuali responsabilità e a garantire trasparenza.

Sei ginecologi e due ostetriche sono stat iscritti nel registro degli indagati nell'ambito dell'inchiesta aperta dopo la morte di un neonato a Portogruaro. Domani attesa l’autopsia: dovrà chiarire le cause del decesso ed eventuali omissioni dei sanitari. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

