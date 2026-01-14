Una bambina di 10 mesi è stata ricoverata d’urgenza a Treviso dopo aver ingerito accidentalmente hashish. L’episodio ha suscitato preoccupazione tra i residenti e apre un dibattito sulla sicurezza dei bambini e sulla necessità di controlli più severi. La comunità si chiede come evitare situazioni simili e quali misure adottare per tutelare i più piccoli.

Un episodio dai contorni inquietanti ha scosso la comunità di Treviso, dove una bimba di appena 10 mesi è stata ricoverata d’urgenza dopo aver ingerito accidentalmente dell’ hashish. Secondo le ricostruzioni, la piccola avrebbe trovato la sostanza all’interno delle mura domestiche, probabilmente celata in un comune biscotto, e l’avrebbe consumata prima che i genitori potessero intervenire. A far scattare l’allarme è stata una “strana sonnolenza e debolezza” manifestata dalla neonata, sintomi tipici dell’intossicazione da cannabinoidi nei soggetti in tenera età. La corsa disperata verso l’ospedale “Ca’ Foncello” ha portato la piccola direttamente nel reparto di terapia intensiva per un monitoraggio strettissimo, prima del successivo trasferimento in pediatria. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Ha mangiato quel biscotto”. Bimba piccola ricoverata d’urgenza, la corsa disperata

