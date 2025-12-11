Nel parco brianzolo arrivano le piante mangia smog
Nel parco brianzolo si inaugura un innovativo progetto di riqualificazione ambientale, grazie all’introduzione di piante “mangia smog”. Promosso da cittadini e sostenuto dall’amministrazione locale, il progetto coinvolge attivamente la comunità, contribuendo a migliorare la qualità dell’aria e a rifiorire il spazio verde pubblico.
Il parco cittadino rifiorisce con le piante “mangia smog”. Un progetto che parte dai cittadini, dalla sensibilità di Luca Medici e di Alessandro Canzi, e che vede il coinvolgimento dell’amministrazione e dell’intera cittadinanza.Martedì 16 dicembre alle 10 a Vedano al Lambro, nel parco comunale. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
Il Cedro del Libano di Villa Mirabello Parco di Monza. Villa Mirabello sembra sia l'edificio più antico del capoluogo brianzolo,costruita oltre un secolo prima della ben più nota Reggia o Villa Reale... L'anno della messa a dimora,potrebbe essere avvenuta al co - facebook.com Vai su Facebook
A salvaguardia del Parco della Maremma, duecento nuove piante per la duna - L’iniziativa all’accesso nord, a Principina a mare, grazie all’accordo pluriennale stipulato tra l’Ente e il Crisbà del Leopoldo di Lorena che prevede ogni anno la messa a dimora Grosseto, 24 ottobre ... Scrive lanazione.it