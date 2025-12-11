Nel parco brianzolo arrivano le piante mangia smog

Nel parco brianzolo si inaugura un innovativo progetto di riqualificazione ambientale, grazie all’introduzione di piante “mangia smog”. Promosso da cittadini e sostenuto dall’amministrazione locale, il progetto coinvolge attivamente la comunità, contribuendo a migliorare la qualità dell’aria e a rifiorire il spazio verde pubblico.

Il parco cittadino rifiorisce con le piante “mangia smog”. Un progetto che parte dai cittadini, dalla sensibilità di Luca Medici e di Alessandro Canzi, e che vede il coinvolgimento dell’amministrazione e dell’intera cittadinanza.Martedì 16 dicembre alle 10 a Vedano al Lambro, nel parco comunale. 🔗 Leggi su Monzatoday.it