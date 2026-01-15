Nel nome dell’ambiente Ferrara e Terre del Reno caccia alle tre tartarughe

Nel contesto delle Terre del Reno e di Ferrara, l’associazione Plastic Free Onlus riconosce i Comuni più impegnati nella lotta contro l’abbandono dei rifiuti. Con 141 amministrazioni premiate, il progetto Plastic Free 2026 promuove comportamenti responsabili e una gestione sostenibile del territorio. Tra le iniziative, la caccia alle tre tartarughe rappresenta un esempio di attenzione ambientale e tutela della biodiversità sul territorio.

Sono 141 i Comuni Plastic Free 2026 che hanno superato la valutazione dell’associazione Plastic Free Onlus per ottenere il riconoscimento riservato alle Amministrazioni più virtuose nella lotta all’abbandono dei rifiuti, nella promozione di comportamenti responsabili e nella gestione sostenibile del territorio. Tra i Comuni premiati figurano anche due realtà dell’ Emilia-Romagna, Ferrara e Terre del Reno, che si sono distinte per l’adozione di buone pratiche ambientali e per il percorso intrapreso verso una gestione sostenibile del territorio. L’annuncio è stato dato a Montecitorio, nel corso della conferenza di presentazione, alla presenza dell’onorevole Mauro Rotelli, presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera dei deputati, del fondatore e presidente di Plastic Free Onlus Luca De Gaetano, e dei referenti regionali dell’associazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

