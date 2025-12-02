CFR Terre – Il Rallye Castine Terre d’Occitanie cambia data per l’ambiente

L’edizione numero 26 si correrà il 6-8 marzo: un cambio epocale dettato dalle nuove norme di protezione della fauna, con il rally che inaugurerà il CFR Terre. Il Rallye Castine Terre d’Occitanie si prepara a un cambiamento storico. Dopo anni in cui l’evento è stato tradizionalmente collocato nel mese di maggio, l’edizione 2026 verrà anticipata . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

