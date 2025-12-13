Riqualificazione della rete commerciale Terre del Reno avvia il percorso di candidatura

Il Comune di Terre del Reno ha avviato un progetto volto alla riqualificazione della rete commerciale locale, promuovendo una candidatura strategica per l'innovazione e il potenziamento di hub urbani e di prossimità. Un percorso partecipato che mira a valorizzare i servizi e a rafforzare lo sviluppo economico del territorio.

Il Comune di Terre del Reno ha avviato un percorso organico e partecipato per la candidatura di alcune aree di hub urbani e di prossimità dedicata alla qualificazione e innovazione della rete commerciale e dei servizi. "Il progetto rappresenta una delle principali opportunità di sviluppo.

