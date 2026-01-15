Storico rientro anticipato della Crew Dragon | la Nasa effettua la prima evacuazione medica dalla ISS

La Nasa ha effettuato il primo rientro anticipato della Crew Dragon, portando a termine una evacuazione medica dalla Stazione spaziale internazionale. A una settimana dall’emergenza, l’equipaggio è stato riportato sulla Terra in modo sicuro. Questo intervento rappresenta un’importante risposta alle esigenze di sicurezza e salute degli astronauti durante le missioni spaziali.

A una settimana dall’emergenza, è avvenuto il rientro dell’equipaggio della Stazione spaziale internazionale. Un imprevisto problema medico ha costretto la NASA e SpaceX a prendere la storica decisione di anticipare il rientro sulla Terra della capsula Crew Dragon, con a bordo quattro astronauti. L’equipaggio, che avrebbe dovuto restare a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) fino a metà febbraio, è stato fatto rientrare meno di 11 ore dopo aver lasciato l’orbita, con un ammaraggio nel Pacifico, al largo di San Diego, il 12 gennaio. Si è trattato della prima evacuazione medica nella storia della NASA, sebbene le agenzie coinvolte abbiano evitato di rivelare l’identità dell’astronauta colpito o la natura del problema di salute, rispettando la privacy medica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

