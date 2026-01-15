Napoli sorpreso con 20 kg di bionde illegali | prova a scappare e si rifugia in un edificio arrestato

Durante un'operazione di controllo nelle zone vicino allo scalo ferroviario di Napoli, un uomo è stato trovato in possesso di 20 kg di sostanze illegali. Quando ha tentato di fuggire, si è rifugiato in un edificio, ma è stato comunque arrestato dalle forze dell'ordine. La Polizia Locale prosegue con impegno le attività di tutela della legalità e della sicurezza urbana, garantendo il rispetto delle normative nella zona.

Continua senza sosta l'attività della Polizia Locale di Napoli per la tutela della legalità e della sicurezza urbana nelle zone a ridosso dello scalo ferroviario. Nel corso di un'operazione di controllo mirata in via Milano, nei pressi della Stazione Centrale, il personale della Unità Operativa Investigativa Ambientale ed Emergenze Sociali ha tratto in arresto un .

