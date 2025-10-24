Traffico di droga | automobilista sorpreso con oltre 5 kg di hashish arrestato

Importante operazione, il 22 ottobre, da parte degli agenti della Polizia Stradale di Angri ed Eboli: nel corso di un servizio congiunto di vigilanza, è stata controllata una vettura condotta da un uomo di 49 anni. Durante le verifiche, l’attenzione degli operatori è stata attirata da alcune. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Radio1 Rai. . #Trump in missione in Estremo Oriente. Giovedì incontrerà Xi Jinping: #Dazi, #Ucraina traffico di droga ed esseri umani i temi sul tavolo. Il corrispondente da New York @marcovaleriolp #GR1 - facebook.com Vai su Facebook

Traffico di droga dall'Albania alla Puglia, «al mio assistito sequestrati 7mila euro, non 100mila» - X Vai su X

Fugge all’alt in bici elettrica e viene sorpreso con la droga - Barra, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in corso Bruno Buozzi, hanno notato in sella ad una bici elettrica un ... Da napolitoday.it

Stroncato maxi traffico di droga tra Umbria e Toscana: recuperati 15 chili di cocaina - Chili di droga, contanti a volontà e business miliardario legato allo spaccio tra Umbria e Toscana. Si legge su lanazione.it

Abuso di alcol e droga alla guida, 19 automobilisti denunciati - Ritirate complessivamente 21 patenti di guida, 19 gli automobilisti denunciati per guida in stato di ebbrezza (o dopo aver assunto stupefacenti), mentre altri due sono stati denunciati per fuga in ... Lo riporta ansa.it