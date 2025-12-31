Lucca la Lazio accelera | Napoli valuta le mosse di gennaio

La Lazio sta mostrando un interesse deciso per Lorenzo Lucca, accelerando nelle trattative nelle ultime ore. Nel frattempo, il Napoli valuta attentamente le strategie da adottare durante la sessione di mercato di gennaio. Queste dinamiche evidenziano l’attenzione dei club italiani per il giovane attaccante, in un contesto di mercato caratterizzato da valutazioni e possibili operazioni future.

È la Lazio ad aver accelerato con maggiore convinzione nelle ultime ore per Lorenzo Lucca.

