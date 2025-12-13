Mercato asse Napoli-Milan | ipotesi scambio Lucca-Loftus
L'asse Napoli-Milan potrebbe portare a un'inedita operazione di mercato a gennaio. Secondo le ultime indiscrezioni, Lucca potrebbe lasciare il Napoli a favore del Milan, con l'ipotesi di uno scambio che coinvolgerebbe anche Ruben Loftus-Cheek. La situazione apre nuovi scenari per entrambe le società e i rispettivi roster.
Lorenzo Lucca potrebbe lasciare il Napoli già a gennaio. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, sul centravanti sembrano essere puntati gli occhi del Milan e non è da escludere un possibile scambio con Ruben Loftus-Cheek. L’attaccante italiano rappresenterebbe un profilo appetibile per Allegri per rinforzare il reparto offensivo con fisicità. Dall’altra parte, il Napoli osserva con . L'articolo. Dailynews24.it
TMW - Mercato, ipotesi scambio Napoli-Milan per Lucca e Loftus-Cheek, la situazione - Niccolò Ceccarini, direttore di Tuttomercatoweb, ipotizza un possibile scambio tra Milan e Napoli per Lorenzo Lucca, attaccante degli azzurri e Ruben Loftus- napolimagazine.com
Lucca cerca spazio, il Napoli rinforzi a centrocampo: il Milan può "aiutare" gli azzurri a gennaio - Con il rientro, ormai imminente, di Romelu Lukaku, lo spazio in rosa per Lorenzo Lucca rischia di ridursi ulteriormente. internapoli.it
ASSE Mercato : Ça se bouscule pour Zuriko Davitashvili ! #News x.com
Mercato : L’ASSE s’offre un premier renfort en interne https://urls.fr/becYYb - facebook.com facebook
Saelemaekers-Pulisic per la quarta vittoria di fila | Milan 2-1 Napoli | Extended Highlights 2025/26