Mercato asse Napoli-Milan | ipotesi scambio Lucca-Loftus

L'asse Napoli-Milan potrebbe portare a un'inedita operazione di mercato a gennaio. Secondo le ultime indiscrezioni, Lucca potrebbe lasciare il Napoli a favore del Milan, con l'ipotesi di uno scambio che coinvolgerebbe anche Ruben Loftus-Cheek. La situazione apre nuovi scenari per entrambe le società e i rispettivi roster.

Lorenzo Lucca potrebbe lasciare il Napoli già a gennaio. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, sul centravanti sembrano essere puntati gli occhi del Milan e non è da escludere un possibile scambio con Ruben Loftus-Cheek. L’attaccante italiano rappresenterebbe un profilo appetibile per Allegri per rinforzare il reparto offensivo con fisicità. Dall’altra parte, il Napoli osserva con . L'articolo. Dailynews24.it

TMW - Mercato, ipotesi scambio Napoli-Milan per Lucca e Loftus-Cheek, la situazione - Niccolò Ceccarini, direttore di Tuttomercatoweb, ipotizza un possibile scambio tra Milan e Napoli per Lorenzo Lucca, attaccante degli azzurri e Ruben Loftus- napolimagazine.com