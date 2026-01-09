Roma-Sassuolo sabato 10 gennaio 2026 ore 18 | 00 | formazioni quote pronostici
Roma e Sassuolo si affrontano sabato 10 gennaio 2026 alle ore 18:00 all’Olimpico, in occasione della prima giornata del girone di ritorno di Serie A. In questo articolo troverai le formazioni, le quote e i pronostici aggiornati per questa partita, analizzando gli aspetti principali di un incontro che si preannuncia importante per entrambe le squadre.
La Roma comincia il girone di ritorno in Serie A ospitando il Sassuolo all’Olimpico nel match di sabato pomeriggio. I giallorossi sono reduci dalla vittoria sul campo del Lecce, con la quale si sono messi alle spalle il ko con l’Atalanta e sono saliti a quota 36 punti. La formazione capitolina continua a condividere il . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Roma-Sassuolo: probabili formazioni, orario, dove vederla (tv e streaming), arbitro e classifica Serie A - Dopo la vittoria convincente col Lecce, la Roma torna all'Olimpico per la prima giornata di ritorno e sfida il Sassuolo di Fabio Grosso. msn.com
Roma-Sassuolo: probabili formazioni, biglietti, dove vederla in tv e streaming - Dopo la vittoria contro il Lecce in trasferta i giallorossi sono pronti alla prima gara casalinga del 2026: sabato alle 18 arriva la squadra di Grosso ... ilromanista.eu
Roma-Sassuolo: le probabili formazioni e dove vedere la partita - Gasperini ritrova Hermoso e Mancini che saranno titolari in difesa ma perde per squalifica Cristante. romatoday.it
Il nuovo appuntamento con "Preview" in vista di Roma-Sassuolo Il momento delle due squadre, i temi tattici, i precedenti e le principali chiavi della partita asroma.com/it/notizie/746… #ASRomaPodcast x.com
Verso Roma-Sassuolo Allenamento pomeridiano a due giorni dalla sfida di sabato alle 18:00 all’Olimpico. Lavoro a parte per Pellegrini, Baldanzi, Bailey e Rensch; personalizzato per Soulé. Terapie per Dovbyk e Gollini, assente Wesley per influenza. Do - facebook.com facebook
