Roma-Sassuolo sabato 10 gennaio 2026 ore 18 | 00 | formazioni quote pronostici Ferguson il nome giusto
La Roma affronta il Sassuolo all’Olimpico nel match di ritorno di Serie A, in programma sabato 10 gennaio 2026 alle 18:00. In questa occasione si analizzeranno le formazioni probabili, le quote e i pronostici, con particolare attenzione a Ferguson, considerato una possibile novità nel reparto offensivo. Un incontro importante per la squadra giallorossa nel proseguimento della stagione.
La Roma comincia il girone di ritorno in Serie A ospitando il Sassuolo all’Olimpico nel match di sabato pomeriggio. I giallorossi sono reduci dalla vittoria sul campo del Lecce, con la quale si sono messi alle spalle il ko con l’Atalanta e sono saliti a quota 36 punti. La formazione capitolina continua a condividere il . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
