Napoli ragazzina di 14 anni investita da moto e ferita vicino a McDonald's | è gravissima in ospedale

Fanpage.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Incidente stradale in via Giambattista Marino a Fuorigrotta, questa notte. Ferita ragazzina 14enne. Ricoverata al Cardarelli in codice rosso. Indaga la Polizia Locale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

