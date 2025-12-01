Berardi torna nel 2026 l'infortunio è pesante | c'è la lesione per l'attaccante del Sassuolo
La Serie A perde, per qualche tempo, un altro protagonista a causa di un infortunio. Si ferma Domenico Berardi. Almeno un mese di stop per il calciatore che tornerà nel 2026. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Sta per tornare l’appuntamento più atteso dell’anno! Il 5° Campionato Italiano di Toelettatura FNT, in collaborazione con la Med Cup di Francesco Colacicco e Michele Berardi, sta per prendere vita tra adrenalina, tecnica e pura passione. Cala Corvino - facebook.com Vai su Facebook
Le ufficiali di Sassuolo-Genoa Berardi torna titolare? Vai su X
Berardi torna nel 2026, l’infortunio è pesante: c’è la lesione per l’attaccante del Sassuolo - La Serie A perde, per qualche tempo, un altro protagonista a causa di un infortunio. fanpage.it scrive
Berardi infortunato, mazzata Sassuolo: per quanto tempo starà fuori - L'attaccante neroverde, uscito in anticipo dall'ultima gara contro il Como a seguito di un problema muscolare, tornerà direttamente nel 2026 ... Lo riporta tuttosport.com
Infortunio Berardi, l'esito degli esami: quando torna l'attaccante del Sassuolo? Condizioni, tempi di recupero, quante e quali partite salta - Lesione di medio grado al flessore della gamba destra, infortunatosi nel corso di Como- Secondo msn.com
Berardi, lesione di medio grado al flessore: 2025 finito? - Domenico Berardi si è sottoposto agli esami di rito dopo l'infortunio rimediato contro il Sassuolo. Riporta sport.sky.it
Infortunio Domenico Berardi, l’esito degli esami non lascia dubbi: il 2025 è finito - L'attaccante del Sassuolo era uscito nel corso della trasferta di Como, al 6' della ripresa: confermati i timori del club neroverde. msn.com scrive
SERIE A - Como-Sassuolo, Berardi costretto al cambio per infortunio - Nel corso del match contro il Como, Domenico Berardi è uscito anzitempo dal campo a causa di un infortunio. Secondo napolimagazine.com