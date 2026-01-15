Nada Cella il procuratore Piacente | Sentenza di condanna senza prova scientifica

Nella procura di Genova si registra una sentenza di condanna senza prova scientifica, riguardante il caso di Nada Cella. La Corte d’Assise ha condannato Anna Lucia Cecere a 24 anni per omicidio volontario, avvenuto nel 1996 a Chiavari. La decisione solleva interrogativi sulla solidità delle prove scientifiche nel processo.

C'è soddisfazione negli uffici della procura di Genova dopo la sentenza di questo pomeriggio della Corte d'Assise, che ha condannato a 24 anni Anna Lucia Cecere, imputata di omicidio volontario aggravato per avere ucciso Nada Cella il 6 maggio 1996 a Chiavari, nello studio del commercialista Marco Soracco, anche lui condannato, a due anni per favoreggiamento. "Si è giunti in data odierna - ha commentato il procuratore capo Nicola Piacente in una nota -, a circa 30 anni di distanza, ad una sentenza di condanna (a fronte della quale continua in ogni caso a valere il principio della presunzione di non colpevolezza per gli imputati) su di un caso di omicidio risalente al 1996. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Omicidio Nada Cella, il procuratore Piacente: "Condanna arrivata senza prove scientifiche, decisiva la rilettura delle indagini" - "Le nuove prove, integrando il compendio indiziario già esistente, hanno condotto alla ricostruzione della dinamica del delitto, alla individuazione della presunta responsabile e del movente, nonché d ... lavocedigenova.it