Nada Cella | dopo trent' anni di attesa oggi la sentenza

Dopo trent'anni, la famiglia Cella riceve finalmente una sentenza sulla tragica morte di Nada, la giovane segretaria uccisa nello studio del commercialista Marco Soracco a Chiavari. Un procedimento lungo che segna un passaggio importante nel percorso di giustizia, portando attenzione sulla vicenda e sui suoi risvolti legali.

Trent'anni. È quanto ha dovuto aspettare la famiglia Cella per la prima sentenza sulla tragica morte di Nada, la segretaria 25enne barbaramente uccisa nello studio del commercialista Marco Soracco, in via Marsala, a Chiavari. Questa mattina la Corte d'Assise di Genova emetterà il verdetto di.

