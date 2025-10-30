Tragedia ad Aviano | terribile incidente stradale muore sul colpo una donna di 45 anni

30 ott 2025

ABBONATI A DAYITALIANEWS Lo schianto fatale lungo via Wassermann. Una donna di 45 anni, Laura Marcolin, ha perso la vita in un terribile incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di mercoledì 29 ottobre lungo via Wassermann, la strada che collega San Martino di Campagna a Marsure, nel comune di Aviano (Pordenone). La tragedia si è consumata poco dopo le 18, quando l’auto su cui viaggiava la vittima si è scontrata frontalmente con un’altra vettura. L’impatto, di estrema violenza, non ha lasciato scampo alla donna, sorella del consigliere comunale Guerrino Marcolin. La dinamica dell’incidente. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

