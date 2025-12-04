Uomo cade in una buca e muore dopo l’incidente in bici | ex sindaco di Collegno e dirigente del Comune accusati di omicidio stradale

L'ex sindaco di Collegno Francesco Casciano, in carica fino al 2024 con il Partito Democratico, e un dirigente del Comune sono accusati di omicidio stradale per la morte di Aldovino Lancia, morto nel 2023, dopo un incidente in bici. Il processo di primo grado è iniziato questa settimana.

Torino, il ciclista 70enne prende la buca a Collegno, cade e muore: a processo per mancata manutenzione l’ex sindaco «difensore delle bici» - L'esponente del Pd è stato «Sindaco della bici d’Italia» e coordinatore della commissione sulla mobilità sostenibile. Riporta torino.corriere.it