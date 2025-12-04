Uomo cade in una buca e muore dopo l’incidente in bici | ex sindaco di Collegno e dirigente del Comune accusati di omicidio stradale

4 dic 2025

L’ex sindaco di Collegno Francesco Casciano, in carica fino al 2024 con il Partito Democratico, e un dirigente del Comune sono accusati di omicidio stradale per la morte di Aldovino Lancia, morto nel 2023, dopo un incidente in bici. Il processo di primo grado è iniziato questa settimana. Gli. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

