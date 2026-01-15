Moviola Inter Lecce Maresca bocciato dai quotidiani | caos rigori e simulazioni il Var evita il peggio

L’arbitro Fabio Maresca ha ricevuto giudizi negativi dai quotidiani per la gestione della partita Inter-Lecce, con critiche rivolte a decisioni riguardanti rigori e simulazioni. La presenza del Var si è rivelata fondamentale nel evitare esiti peggiori, intervenendo su un penalty revocato a Bonny Notte. La valutazione complessiva sottolinea le difficoltà dell’arbitro nel mantenere il controllo della partita e nel garantire decisioni corrette.

Moviola Inter Lecce, Maresca bocciato dai quotidiani: piena insufficienza per l'arbitro. Decisivo l'intervento del Var sul penalty revocato a Bonny Notte fonda per Fabio Maresca a San Siro. La direzione di gara del fischietto della sezione di Napoli nel recupero tra Inter e Lecce è stata unanimemente bocciata dalla stampa sportiva italiana.

