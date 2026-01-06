Crans-Montana | controlli dei Nas sulle discoteche come vanno le cose in Italia

Dopo la tragedia di Capodanno nella discoteca di Crans-Montana, in cui persero la vita 40 persone, tra cui sei italiani, si intensificano i controlli dei Nas sulle discoteche. In Italia, si osserva un rafforzamento delle verifiche per garantire sicurezza e prevenzione. Questa attenzione mira a prevenire incidenti simili, mantenendo alta l’attenzione sulla tutela di clienti e operatori del settore.

Dopo la tragedia di Capodanno nella discoteca di Crans-Montana costata la vita a 40 ragazzi, sei dei quali italiani, molti si chiedono se un inferno simile potrebbe succedere anche da noi. Ebbene, il settore delle discoteche in Italia è sottoposto a una serie di controlli, come emerge anche dall’ultimo report dell’attività operativa relativa a discoteche e night club del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute. A quanto apprende LaPresse nel 2025 sono stati 113 i controlli effettuati dai Nas: 40 strutture sono risultate non conformi – più di un terzo – con 3 persone segnalate all’autorità giudiziaria e 41 all’autorità amministrativa. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Crans-Montana: controlli dei Nas sulle discoteche, come vanno le cose in Italia Leggi anche: Perché una tragedia come a Crans-Montana oggi in Italia è più difficile. Dalla strage di Torino a Corinaldo: cosa non può mancare in discoteche e cinema Leggi anche: Strage Crans-Montana, Grassi (Fiepet): “Da noi norme più stringenti per discoteche, non possibile tragedia così” Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Crans-Montana: controlli dei Nas sulle discoteche, come vanno le cose in Italia; Strage di Crans-Montana, minuto di silenzio nelle scuole del Piceno; Controlli NAS nelle Marche a Natale: sequestri, chiusure e sanzioni ad attività commerciali; Niente pistacchio di Bronte né cioccolato di Modica, i Nas scoprono la frode dei panettoni. Crans-Montana: controlli dei Nas sulle discoteche, come vanno le cose in Italia - Montana, nel 2025 sono stati 113 i controlli effettuati dai Nas in Italia. lapresse.it

