Mostro di Firenze c' è una nuova pista | Clelia Cuscito tra le vittime chi l' ha uccisa è ancora in vita I quattro casi irrisolti

Una nuova pista riapre il caso del Mostro di Firenze e il mistero di Clelia Cuscito, vittima nel 1983. In un esposto alla procura di Firenze si suggerisce che l'autore del suo omicidio potrebbe essere ancora vivo. Si tratta di uno dei quattro casi irrisolti collegati al noto serial killer, lasciando aperto il dibattito sulla verità e sui responsabili di questi delitti irrisolti.

Un esposto presentato oggi alla procura di Firenze fa riemergere un cold case, l'omicidio di una prostituta a Firenze, Clelia Cuscito, 37enne ex infermiera uccisa il 14 dicembre 1983, individuandone sia il possibile killer, sia nuovi collegamenti coi delitti del Mostro di Firenze. L'atto è stato depositato dall'avvocato Mattia Alfano che si è avvalso del lavoro del giornalista Matteo Calì e del consulente Loris Bonacci Martinelli. «La soluzione del caso proposta potrebbe gettare nuova luce sui delitti del Mostro», anticipa l'avvocato Alfano che domani farà una conferenza stampa. 🔗 Leggi su Leggo.it

Cos'è la pista sarda? Giovanni Vinci, la Beretta calibro 22 «passata di mano» e le prime indagini sul Mostro di Firenze - Ripubblichiamo l'articolo di Armando di Landro sulla pista sarda e i recenti sviluppi nelle indagini sul mostro di Firenze, già pubblicato in luglio. corrierefiorentino.corriere.it

