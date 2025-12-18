Retau 1974 una lista otto nomi e un segreto | è la pista che riapre le indagini sul Mostro di Firenze?

Nel cuore di un’Italia ancora avvolta nel mistero, “Retau 1974” emerge come una chiave per riaprire le indagini sul celebre Caso del Mostro di Firenze. Dopo decenni di silenzio e supposizioni, un documento inaspettato potrebbe rivoluzionare la nostra comprensione di uno dei crimini più inquietanti della storia italiana. L’attesa si fa palpabile: cosa nasconde davvero questo segreto?

Dopo oltre cinquant’anni dai primi delitti, il caso del Mostro di Firenze torna sotto i riflettori. A dicembre 2025 spunta un documento che potrebbe cambiare tutto quello che sappiamo su uno dei misteri criminali più oscuri d’Italia. Durante la puntata di “Pulp Podcast” condotta da Fedez e Mr. Marra, andata in onda il primo dicembre 2025, viene mostrato un foglio dattiloscritto con una scritta particolare: “ Retau 1974 “. A consegnarlo è stata Annamaria Mazzari, che fino al 2004 era conosciuta come Suor Elisabetta. La donna ha seguito spiritualmente Pietro Pacciani, il contadino fiorentino finito al centro delle indagini sul Mostro negli anni Novanta. 🔗 Leggi su Cultweb.it

