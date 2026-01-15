Mostro di Firenze spunta una nuova vittima | Chi ha ucciso Clelia Cuscito è ancora in vita La pista sconcertante

Il caso del Mostro di Firenze continua a suscitare interesse e interrogativi. Recenti sviluppi indicano una possibile nuova vittima, con affermazioni che suggeriscono l’esistenza di una persona ancora in vita e coinvolta nelle vicende. Questa pista apre nuovi scenari nelle inchieste e riaccende il dibattito sulla verità dietro uno dei misteri più noti della cronaca italiana.

L'ombra del Mostro di Firenze torna a scuotere i palazzi di giustizia toscani, riaprendo una ferita che sembrava ormai consegnata agli archivi dei misteri insolubili. Un esposto presentato oggi alla procura di Firenze fa riemergere un cold case rimasto nel buio per oltre quarant'anni: l'omicidio di Clelia Cuscito, la 37enne ex infermiera uccisa brutalmente il 14 dicembre 1983. Il documento, depositato dall'avvocato Mattia Alfano, non si limita a chiedere nuove indagini, ma delinea un profilo agghiacciante, individuandone sia il possibile killer, sia nuovi collegamenti coi delitti del Mostro.

Mostro di Firenze, c'è una nuova pista: «Clelia Cuscito tra le vittime, chi l'ha uccisa è ancora in vita». I quattro casi irrisolti - Un esposto presentato oggi alla procura di Firenze fa riemergere un cold case, l'omicidio di una prostituta a Firenze, Clelia Cuscito, 37enne ex infermiera uccisa il 14 dicembre ... leggo.it

Firenze, riaperto il 'cold case' di Clelia Cuscito: possibile legame col Mostro di Firenze - Torna all’attenzione un cold case del 1983: l'omicidio di Clelia Cuscito, prostituta ed ex infermiera di 37 anni, uccisa il 14 dicembre 1983 nel capoluogo ... gonews.it

