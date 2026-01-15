Morto Gasparri Fece grande il Carlino Ascoli

È scomparso nella notte Gianluigi Gasparri ad Ascoli. Con i suoi 87 anni, ha dedicato gran parte della vita al giornalismo, contribuendo a scrivere e approfondire storie importanti. La sua figura è stata riconosciuta nel panorama locale, in particolare per il suo ruolo nel quotidiano Il Carlino Ascoli. La sua perdita rappresenta un momento di riflessione sulla lunga carriera dedicata all’informazione e alla comunità.

È morto l’altra notte ad Ascoli il giornalista Gianluigi Gasparri. Aveva 87 anni e quasi tutti li aveva passati a scrivere, indagare e raccontare. Giornalista per vocazione, romanziere per istinto, è stato soprattutto una delle figure che hanno dato identità al Carlino di Ascoli, di cui è stato caporedattore storico e anima riconosciuta per decenni. Nato a Macerata, arrivò ad Ascoli alla fine degli anni Sessanta. Il suo modo di fare giornalismo era duplice e per questo temuto e rispettato. Da un lato le inchieste rigorose, profonde, capaci di incidere davvero. Dall’altro una satira affilata, dissacrante, che sapeva colpire il potere con l’arma dell’ironia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

