E' morto Gianluigi Gasparri | padre del Carlino Ascoli inviato e scrittore

Da ilrestodelcarlino.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È scomparso Gianluigi Gasparri, noto come padre del Carlino Ascoli, inviato e scrittore. Figura rispettata nel panorama giornalistico locale, Gasparri ha dedicato la sua carriera alla cronaca e alla testimonianza della vita della sua città. La sua esperienza e il suo impegno hanno lasciato un segno importante nel giornalismo ascolano, contribuendo a raccontare e interpretare la storia e le vicende della comunità.

Ascoli, 14 gennaio 2026 –  “Sono un collezionista di querele, specialista in battaglie contro i mulini a vento in cui ne ho dette tante al potere e il potere me ne ha date tantissime”. Così scriveva di sé Gianluigi Gasparri. E scriveva il giusto, con quell’ironia che è stata sempre uno dei suoi punti di forza anche nei momenti in cui le sue inchieste da giornalista vero scatenavano le reazioni furiose della politica. Gasparri è morto la scorsa notte: aveva 87 anni, gran parte dei quali trascorsi ad assecondare e alimentare la sua passione per le scrittura. Giornalista, certo, ma anche romanziere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

e morto gianluigi gasparri padre del carlino ascoli inviato e scrittore

© Ilrestodelcarlino.it - E' morto Gianluigi Gasparri: padre del Carlino Ascoli, inviato e scrittore

Leggi anche: Addio a Gianluigi Armaroli, morto il giornalista bolognese ed ex inviato per l'Emilia Romagna del Tg5 di Mentana, aveva 77 anni

Leggi anche: Lutto al Tg5, addio a Gianluigi Armaroli: morto lo storico inviato Mediaset a 77 anni

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.