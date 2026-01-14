E' morto Gianluigi Gasparri | padre del Carlino Ascoli inviato e scrittore

È scomparso Gianluigi Gasparri, noto come padre del Carlino Ascoli, inviato e scrittore. Figura rispettata nel panorama giornalistico locale, Gasparri ha dedicato la sua carriera alla cronaca e alla testimonianza della vita della sua città. La sua esperienza e il suo impegno hanno lasciato un segno importante nel giornalismo ascolano, contribuendo a raccontare e interpretare la storia e le vicende della comunità.

