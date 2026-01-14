E' morto Gianluigi Gasparri | padre del Carlino Ascoli inviato e scrittore
È scomparso Gianluigi Gasparri, noto come padre del Carlino Ascoli, inviato e scrittore. Figura rispettata nel panorama giornalistico locale, Gasparri ha dedicato la sua carriera alla cronaca e alla testimonianza della vita della sua città. La sua esperienza e il suo impegno hanno lasciato un segno importante nel giornalismo ascolano, contribuendo a raccontare e interpretare la storia e le vicende della comunità.
Ascoli, 14 gennaio 2026 – “Sono un collezionista di querele, specialista in battaglie contro i mulini a vento in cui ne ho dette tante al potere e il potere me ne ha date tantissime”. Così scriveva di sé Gianluigi Gasparri. E scriveva il giusto, con quell’ironia che è stata sempre uno dei suoi punti di forza anche nei momenti in cui le sue inchieste da giornalista vero scatenavano le reazioni furiose della politica. Gasparri è morto la scorsa notte: aveva 87 anni, gran parte dei quali trascorsi ad assecondare e alimentare la sua passione per le scrittura. Giornalista, certo, ma anche romanziere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
