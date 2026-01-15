Morte di Riccardo Magherini Corte europea per i diritti umani condanna l'Italia | Immobilizzazione non necessaria

La Corte europea dei diritti umani ha condannato l’Italia per la morte di Riccardo Magherini, evidenziando che l’immobilizzazione da parte delle forze dell’ordine non era necessaria. La sentenza stabilisce la responsabilità del nostro Paese per due violazioni e ordina un risarcimento di 140 mila euro ai familiari. Questa decisione solleva questioni sulla gestione delle operazioni di polizia e sul rispetto dei diritti umani.

